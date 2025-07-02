Ізраїль погодився на припинення вогню в Газі. Трамп сподівається, що ХАМАС відповість тим самим

Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в секторі Гази. Про це заявив президент США Дональд Трамп у соціальній мережі.

1 липня його представники провели "довгу та плідну" зустріч з ізраїльтянами щодо питання Гази.

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"Ізраїль погодився на необхідні умови для завершення 60-денного припинення вогню, протягом якого ми працюватимемо зі всіма сторонами, щоб закінчити війну", – повідомив Трамп.

Остаточну пропозицію представлять представники Катару та Єгипту, які, за його словами, доклали чимало зусиль для досягнення миру. Президент США сподівається, що ХАМАС також прийме цю пропозицію заради блага Близького Сходу, оскільки "краще вже не буде – буде тільки гірше", підсумував Трамп.