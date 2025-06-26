Israel Hayom: Трамп и Нетаньяху согласовали план прекращения войны в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились прекратить войну в секторе Газа в течение двух недель. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источник, знакомый с ходом разговора между лидерами.

Издание отмечает, что сразу после американских ударов по ядерным объектам в Иране Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор.

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К разговору также присоединились сенатор США Марко Рубио и министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер.

Среди ключевых договоренностей:

← Военные действия в Газе завершатся в течение двух недель, а условия прекращения огня будут охватывать четыре арабские страны (включая Египет и Объединенные Арабские Эмираты) для управления сектором Газа, заменив кровавую террористическую организацию ХАМАС.

Остальные руководители ХАМАС будут высланы в другие страны, а заложники получат свободу.

← Несколько неназванных стран по всему миру согласятся принять жителей сектора Газа, желающих эмигрировать.

← Расширение Авраамовских соглашений приведет к признанию Израиля Сирией, Саудовской Аравией и другими арабскими и мусульманскими странами и установлению с ними официальных отношений.

← Израиль заявляет о своей готовности к будущему урегулированию палестинского конфликта в соответствии с концепцией "двух государств", при условии проведения реформ в Палестинской автономии.

← Соединенные Штаты признают ограниченное распространение суверенитета Израиля на Иудею и Самарию.

Два дипломатических источника сообщили изданию, что Трамп серьезно надавливал на Нетаньяху с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.

Это давление началось еще до того, как Израиль атаковал Иран 13 июня, и возобновилось после окончания операции. В то же время другой источник заявил, что у него нет информации об этом давлении.

Журналисты также отмечают, что Трамп опасался, что план провалится из-за израильских авиаударов после объявленного прекращения огня с Ираном.

"Президент США призвал Нетаньяху не подвергать опасности "их общую стратегическую мирную инициативу из-за второстепенного иранского ракетного инцидента", – сообщает издание.

В ночь на 18 марта Израиль нанес авиаудары по всей территории сектора Газа в ответ на отказ террористической группировки ХАМАС освободить израильских заложников.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил 2 апреля, что Израиль расширяет операции в секторе Газа для увеличения буферной зоны.

5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе, вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.

19 мая Израиль заявил о частительном снятии блокады сектора Газа и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. Одновременно израильские военные объявили о начале "масштабных наземных операций" на всей территории анклава.