Israel Hayom: Трамп і Нетаньягу погодили план припинення війни в секторі Гази

Президент США і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, імовірно, узгодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході

Дональд Трамп і Біньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу домовилися припинити війну в секторі Гази за два тижні. Про це повідомляє Israel Hayom з посиланням на співрозмовника, знайомого з перебігом розмови між лідерами.

Видання зазначає, що одразу після американських ударів по ядерним обʼєктам в Ірані Трамп і Нетаньягу провели телефонну розмову.

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До розмови також долучилися держсекретар США Марко Рубіо і міністр зі стратегічних питань Ізраїлю Рон Дермер.

Серед ключових домовленостей:

← Військові дії в Газі завершаться протягом двох тижнів, а умови припинення охоплять чотири арабські країни (включаючи Єгипет та Об'єднані Арабські Емірати) для управління сектором Газа, замінивши криваву терористичну організацію ХАМАС.

Решту керівництва ХАМАС чекає вигнання в інші країни, а заручники отримають свободу.

← Кілька неназваних держав по всьому світу погодяться прийняти мешканців сектору Гази, які бажають емігрувати.

← Розширення Авраамських угод призведе до визнання Ізраїлю Сирією, Саудівською Аравією та іншими арабськими та мусульманськими країнами та встановлення з ними офіційних відносин.

← Ізраїль заявить про свою готовність до майбутнього врегулювання палестинського конфлікту відповідно до концепції "двох держав", за умови реформ Палестинської автономії.

← Сполучені Штати визнають обмежене впровадження суверенітету Ізраїлю в Юдеї та Самарії.

Два дипломатичні співрозмовники сказали виданню, що Трамп серйозно тиснув на Нетаньягу з вимогою закінчити бойові дії в секторі Гази.

Цей тиск розпочався ще до того, як Ізраїль атакував Іран 13 червня, і відновився після кінця операції. Водночас інше джерело заявило, що не має інформації про цей тиск.

Журналісти також зазначають, що Трамп побоювався, що план провалиться через ізраїльські авіаудари після оголошеного припинення вогню з Іраном.

"Президент США закликав Нетаньягу не ставити під загрозу "їхню спільну стратегічну мирну ініціативу через другорядний іранський ракетний інцидент", – повідомляє видання.

У ніч проти 18 березня Ізраїль завдав авіаударів по всій території сектору Гази на тлі відмови терористичної групи ХАМАС звільнити ізраїльських заручників.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив 2 квітня, що Ізраїль розширює операції в секторі Гази для збільшення буферної зони.

5 травня кабінет прем'єр-міністра Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.

19 травня Ізраїль заявив про часткове припинення блокади Гази та звернувся до ООН з проханням відновити постачання гуманітарної допомоги. Водночас ізраїльські військові заявили про початок "широких наземних операцій" на всій території анклаву.