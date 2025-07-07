Израиль атаковал порты хуситов в Йемене и ударил по электростанции – видео
Израиль ударил по военным объектам хуситов в портах Йемена, страна в ответ запустила ракеты. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
ЦАХАЛ при помощи около 20 истребителей с более 50 боеприпасами атаковал три порта в Йемене: Аль-Худайда, Рас-Иса и Салиф, а также электростанцию Рас-Канатиб. Сообщается, что инфраструктура, принадлежащая "террористическому режиму хуситов", была уничтожена.
По информации Израиля, эти порты использовались хуситами для получения оружия от Ирана, которое использовалось в операциях против самого Израиля и союзников.
"Удар был нанесен в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на государство Израиль, его мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории", – заявили в ЦАХАЛ и показали кадры подготовки.
תיעודים מהיערכות מטוסי קרב של חיל-האוויר לתקיפות בתימן הלילה (א') pic.twitter.com/WamFAI8NDP— Israeli Air Force (@IAFsite) July 7, 2025
Кроме того, хуситы, по словам Израиля, использовали акваторию моря для террористической деятельности против проходящих судов и мировой морской торговли.
Среди пораженных целей в порту Рас-Иса – коммерческое судно Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. На нем после захвата была установлена радиолокационная система, которая использовалась для отслеживания судов и содействия дальнейшей террористической деятельности.
А пораженная электростанция служила важным объектом электроснабжения для военных операций режима хуситов, отметили в ЦАХАЛ.
В Израиле заявили, что режим хуситов – это доверенное лицо иранского режима и партнер в "глобальной террористической деятельности". Хуситы получают финансирование и оружие от Тегерана для своих операций.
После атаки Йемен выпустил в сторону Израиля две ракеты. Противовоздушная оборона попыталась их перехватить, однако результаты уточняются.
- 24 июня Израиль согласился на прекращение огня с Ираном после 13 дней операции "Восходящий лев" и атаки США по ядерным объектам Тегерана.
- 2 июля Израиль согласился на прекращение огня в Газе сроком на 60 суток и президент США выразил надежду, что боевики ХАМАС ответят тем же. Однако организация отклонила предложение Трампа о двухмесячном перемирии и потребовала прекращения войны.