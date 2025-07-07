Израиль атаковал порты хуситов в Йемене и ударил по электростанции – видео

Хуситы после атаки запустили по Израилю две ракеты, которые попыталась перехватить система ПВО

Истребитель Израиля (Фото: Israeli Air Force/Х)

Израиль ударил по военным объектам хуситов в портах Йемена, страна в ответ запустила ракеты. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

ЦАХАЛ при помощи около 20 истребителей с более 50 боеприпасами атаковал три порта в Йемене: Аль-Худайда, Рас-Иса и Салиф, а также электростанцию Рас-Канатиб. Сообщается, что инфраструктура, принадлежащая "террористическому режиму хуситов", была уничтожена.

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По информации Израиля, эти порты использовались хуситами для получения оружия от Ирана, которое использовалось в операциях против самого Израиля и союзников.

"Удар был нанесен в ответ на неоднократные атаки террористического режима хуситов на государство Израиль, его мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая запуск беспилотных летательных аппаратов и ракет класса "земля-земля" в сторону израильской территории", – заявили в ЦАХАЛ и показали кадры подготовки.

תיעודים מהיערכות מטוסי קרב של חיל-האוויר לתקיפות בתימן הלילה (א') pic.twitter.com/WamFAI8NDP — Israeli Air Force (@IAFsite) July 7, 2025

Кроме того, хуситы, по словам Израиля, использовали акваторию моря для террористической деятельности против проходящих судов и мировой морской торговли.

Среди пораженных целей в порту Рас-Иса – коммерческое судно Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами в ноябре 2023 года. На нем после захвата была установлена радиолокационная система, которая использовалась для отслеживания судов и содействия дальнейшей террористической деятельности.

А пораженная электростанция служила важным объектом электроснабжения для военных операций режима хуситов, отметили в ЦАХАЛ.

В Израиле заявили, что режим хуситов – это доверенное лицо иранского режима и партнер в "глобальной террористической деятельности". Хуситы получают финансирование и оружие от Тегерана для своих операций.

После атаки Йемен выпустил в сторону Израиля две ракеты. Противовоздушная оборона попыталась их перехватить, однако результаты уточняются.