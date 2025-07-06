Хусити потопили балкер у Червоному морі, екіпаж врятувався
У Червоному морі біля південно-західного узбережжя Ємену хусити атакували балкер Magic Seas, що ходить під ліберійським прапором. Корабель потонув, але екіпаж встиг врятуватися. Про це повідомляє Reuters.
Напад став першим подібним інцидентом у Червоному морі з середини квітня.
За даними британської компанії Ambrey, що спеціалізується на питаннях морської безпеки, спочатку по вантажному кораблю був відкритий вогонь з гармат, що були встановлені на восьми невеликих човнах.
Озброєна охорона балкера відкрила вогонь у відповідь, але корабель був атакований чотирма морськими безпілотниками.
Після удару почалася пожежа, і згодом Magic Seas потонув. Екіпаж встиг покинути борт.
Наразі угрупування не взяло на себе відповідальність за напад на балкер.
Підтримувані Іраном єменські хусити з листопада 2023 року здійснили понад 100 нападів на судноплавство, заявивши, що діють на знак солідарності з палестинцями через війну Ізраїлю з ХАМАС.
Протягом цього періоду група потопила два кораблі, захопила ще один і вбила щонайменше чотирьох моряків, змусивши компанії змінити маршрути, що спонукало США посилити атаки на угрупування.
У травні Трамп оголосив, що США припинять бомбардування хуситів у Ємені, заявивши, що угруповання погодилося припинити атаки на важливі судноплавні шляхи на Близькому Сході.
- У червні єменські хусити атакували Ізраїль ракетою – вона впала на півдні Західного берега Йордана, де переважно мешкають палестинці.