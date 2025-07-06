Хусити потопили балкер у Червоному морі, екіпаж врятувався

Це перший напад озброєного угрупування на судноплавство з квітня

Magic Seas (Фото: vesselfinder.com)

У Червоному морі біля південно-західного узбережжя Ємену хусити атакували балкер Magic Seas, що ходить під ліберійським прапором. Корабель потонув, але екіпаж встиг врятуватися. Про це повідомляє Reuters.

Напад став першим подібним інцидентом у Червоному морі з середини квітня.

За даними британської компанії Ambrey, що спеціалізується на питаннях морської безпеки, спочатку по вантажному кораблю був відкритий вогонь з гармат, що були встановлені на восьми невеликих човнах.

Озброєна охорона балкера відкрила вогонь у відповідь, але корабель був атакований чотирма морськими безпілотниками.

Після удару почалася пожежа, і згодом Magic Seas потонув. Екіпаж встиг покинути борт.

Наразі угрупування не взяло на себе відповідальність за напад на балкер.

Підтримувані Іраном єменські хусити з листопада 2023 року здійснили понад 100 нападів на судноплавство, заявивши, що діють на знак солідарності з палестинцями через війну Ізраїлю з ХАМАС.

Протягом цього періоду група потопила два кораблі, захопила ще один і вбила щонайменше чотирьох моряків, змусивши компанії змінити маршрути, що спонукало США посилити атаки на угрупування.

У травні Трамп оголосив, що США припинять бомбардування хуситів у Ємені, заявивши, що угруповання погодилося припинити атаки на важливі судноплавні шляхи на Близькому Сході.