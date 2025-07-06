Хуситы потопили балкер в Красном море, экипаж спасся

Это первое нападение вооруженной группировки на судно за период с апреля

Magic Seas (Фото: vesselfinder.com)

В Красном море у юго-западного побережья Йемена хуситы атаковали сухогруз Magic Seas, ходящий под либерийским флагом. Судно затонуло, но экипаж успел спастись. Об этом сообщает Reuters.

Это нападение стало первым подобным инцидентом в Красном море со второй половины апреля.

По данным британской компании Ambrey, специализирующейся на вопросах морской безопасности, по грузовому судну сначала был открыт огонь из орудий, установленных на восьми небольших лодках.

Вооруженная охрана балкера открыла ответный огонь, но корабль был атакован четырьмя морскими беспилотниками.

После столкновения начался пожар, и в итоге Magic Seas затонул. Экипаж успел покинуть судно.

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы с ноября 2023 года совершили более 100 нападений на суда, заявив, что действуют в знак солидарности с палестинцами из-за войны Израиля с ХАМАС.

За этот период группа потопила два судна, захватила еще одно и убила по меньшей мере четырех моряков, заставив компании менять маршруты, что побудило США усилить атаки на группировку.

В мае Трамп объявил, что США прекратят бомбардировки хуситов в Йемене, заявив, что группировка согласилась прекратить атаки на важные судоходные пути на Ближнем Востоке.