Хуситы заявили, что соглашение о прекращении огня с США не распространяется на Израиль
Соглашение о прекращении огня между йеменскими хуситами и США не предусматривает защиты Израиля, поэтому сохраняется вероятность атак на израильские корабли и какие-либо другие цели, связанные с Израилем. Об этом сообщают Reuters и France24.
Соглашение было принято при посредничестве Омана и предусматривает, что ни одна из атак хуситов больше не будет направлена на американские корабли в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.
"Если они [посредники] объявили о прекращении [ударов США] и они действительно обязаны это сделать, наша позиция будет соответствующей, поэтому мы остановимся. Но соглашение никоим образом не касается Израиля", – заявил представитель хуситов на переговорах Мохаммед Абдулсалам.
Как сообщает France24, лидеры группировки в очередной раз заявили, что их боевые операции в Йемене направлены на поддержку "братьев в Палестине", поэтому будут продолжаться, "пока агрессия не прекратится, а несправедливая осада сектора Газа не будет снята".
Хуситы обстреливают Израиль и суда в Красном море с начала военного наступления Израиля против ХАМАС в Газе.
О прекращении военной операции США в Йемене первым сообщил президент США Дональд Трамп во вторник 6 мая, неожиданно заявив, что хусити "больше не хотят воевать", поэтому Соединенные Штаты "прекращают бомбардировки".
- 4 мая союзники Ирана хуситы совершили очередную атаку на Израиль, ударив по аэропорту Бен-Гурион. Группировка заявила, что она действует "в знак солидарности с палестинцами в Газе".
- Израильский премьер Беньямин Нетяньяху пообещал принять ответные меры, зато Тегеран пригрозил ударить по базам США и Израиля, если те решат отомстить за удар по аэропорту .
- 5 мая правительство Нетаньяху проголосовало за усиление наступления против группировки ХАМАС в Газе вплоть до захвата всего анклава и содержания его территорий.
- Тем временем хуситы заявили, что введут "всеобъемлющую" воздушную блокаду Израиля – продолжат и дальше атаковать аэропорты.