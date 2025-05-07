Хуситы заявили, что соглашение о прекращении огня с США не распространяется на Израиль

Йемен после ударов Израиля (Фото: YAHYA ARHAB/EPA)

Соглашение о прекращении огня между йеменскими хуситами и США не предусматривает защиты Израиля, поэтому сохраняется вероятность атак на израильские корабли и какие-либо другие цели, связанные с Израилем. Об этом сообщают Reuters и France24.

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Соглашение было принято при посредничестве Омана и предусматривает, что ни одна из атак хуситов больше не будет направлена на американские корабли в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб.

"Если они [посредники] объявили о прекращении [ударов США] и они действительно обязаны это сделать, наша позиция будет соответствующей, поэтому мы остановимся. Но соглашение никоим образом не касается Израиля", – заявил представитель хуситов на переговорах Мохаммед Абдулсалам.

Как сообщает France24, лидеры группировки в очередной раз заявили, что их боевые операции в Йемене направлены на поддержку "братьев в Палестине", поэтому будут продолжаться, "пока агрессия не прекратится, а несправедливая осада сектора Газа не будет снята".

Хуситы обстреливают Израиль и суда в Красном море с начала военного наступления Израиля против ХАМАС в Газе.

О прекращении военной операции США в Йемене первым сообщил президент США Дональд Трамп во вторник 6 мая, неожиданно заявив, что хусити "больше не хотят воевать", поэтому Соединенные Штаты "прекращают бомбардировки".