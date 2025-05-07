Хусити заявили, що угода про припинення вогню з США не поширюється на Ізраїль

Угруповання погодилося припинити атаки лише на американські кораблі у Червоному морі

Ємен після ударів Ізраїлю (Фото: YAHYA ARHAB/EPA)

Угода про припинення вогню між єменськими хуситами та США не передбачає захисту Ізраїлю, тому зберігається ймовірність атак на ізраїльські кораблі та будь-які інші цілі, пов'язані з Ізраїлем. Про це повідомляють Reuters та France24.

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Угода була ухвалена за посередництва Оману та передбачає, що жодна з атак хуситів більше не буде спрямована на американські кораблі в Червоному морі та протоці Баб-ель-Мандеб.

"Якщо вони [посередники] оголосили про припинення [ударів США] і вони дійсно зобов'язані це зробити, наша позиція буде відповідною, тому ми зупинимося. Але угода жодним чином не стосується Ізраїлю ", – заявив Reuters представник хуситів на переговорах Мохаммед Абдулсалам.

Як повідомляє France24, лідери угруповання вчергове заявили, що їхні бойові операції у Ємені спрямовані на підтримку "братів у Палестині", тому триватимуть, "доки агресія не припиниться, а несправедлива облога сектора Гази не буде знята".

Хусити обстрілюють Ізраїль та судна в Червоному морі з початку військового наступу Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.

Про припинення військової операції США в Ємені першим повідомив президент США Дональд Трамп у вівторок, 6 травня, несподівано заявивши, що хусити "більше не хочуть воювати", тому Сполучені Штати "припиняють бомбардування".