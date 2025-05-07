Хусити заявили, що угода про припинення вогню з США не поширюється на Ізраїль
Угода про припинення вогню між єменськими хуситами та США не передбачає захисту Ізраїлю, тому зберігається ймовірність атак на ізраїльські кораблі та будь-які інші цілі, пов'язані з Ізраїлем. Про це повідомляють Reuters та France24.
Угода була ухвалена за посередництва Оману та передбачає, що жодна з атак хуситів більше не буде спрямована на американські кораблі в Червоному морі та протоці Баб-ель-Мандеб.
"Якщо вони [посередники] оголосили про припинення [ударів США] і вони дійсно зобов'язані це зробити, наша позиція буде відповідною, тому ми зупинимося. Але угода жодним чином не стосується Ізраїлю ", – заявив Reuters представник хуситів на переговорах Мохаммед Абдулсалам.
Як повідомляє France24, лідери угруповання вчергове заявили, що їхні бойові операції у Ємені спрямовані на підтримку "братів у Палестині", тому триватимуть, "доки агресія не припиниться, а несправедлива облога сектора Гази не буде знята".
Хусити обстрілюють Ізраїль та судна в Червоному морі з початку військового наступу Ізраїлю проти ХАМАС у Газі.
Про припинення військової операції США в Ємені першим повідомив президент США Дональд Трамп у вівторок, 6 травня, несподівано заявивши, що хусити "більше не хочуть воювати", тому Сполучені Штати "припиняють бомбардування".
- 4 травня союзники Ірану хусити здійснили чергову атаку на Ізраїль, вдаривши по аеропорту Бен-Гуріон. Угруповання заявило, що воно діє "на знак солідарності з палестинцями в Газі".
- Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетяньягу пообіцяв вжити заходів у відповідь, натомість Тегеран пригрозив вдарити по базах США та Ізраїлю, якщо ті вирішать помститися за удар по аеропорту.
- 5 травня уряд Нетаньягу проголосував за посилення наступу проти угруповання ХАМАС у Газі аж до захоплення всього анклаву та утримання його територій.
- Тим часом хусити заявили, що запровадять "всеосяжну" повітряну блокаду Ізраїлю – продовжать й надалі атакувати аеропорти.