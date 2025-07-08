Хуситы дважды за сутки атаковали греческие суда в Красном море – есть погибшие и раненые

Судно Eternity C было атаковано с помощью морских беспилотников и катеров у йеменского порта Ходейда

Фото: Ekathimerini

В Красном море хуситы второй раз за сутки атаковали греческое судно – на этот раз сухогруз Eternity C, шедший под флагом Либерии. В результате удара погибли два человека, столько же получили ранения, сообщает греческое издание Ekathimerini.

Судно находилось в 50 морских милях (92,6 километра) к западу от столицы Йемена Саны, которая контролируется группировкой хуситов. Перед атакой оно направлялось в город Джидда в Саудовской Аравии.

Eternity C была атакована с помощью морских беспилотников и лодок недалеко от порта Ходейда, сообщил представитель компании-владельца Cosmoship management агентству Reuters.

В результате атаки хуситов поврежден мостик судна, также пострадало телекоммуникационное оборудование, и связь с экипажем была затруднена.

Об инциденте сообщило и военное Управление по торговым операциям в море Великобритании (UKMTO): "Судно подверглось обстрелу из реактивных противотанковых гранатометов с небольшого плавсредства. Ведется расследование. Судам рекомендуется проходить [этот район] с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности в UKMTO".

Ранее хуситы заявили, что в Красном море затонуло другое грузовое судно Magic Seas, которое они атаковали 6 июля из стрелкового оружия, ракет и дистанционно управляемых лодок, начиненных взрывчаткой. Это первая известная атака группировки на корабль в открытом море в 2025 году.

Оператор судна, ходившего под флагом Либерии, греческая компания Stem Shipping, сообщила Reuters, что у нее нет независимых данных о том, действительно ли это судно затонуло. Медиа также не смогли проверить эти данные.

Хуситы заявили, что разрешили 19 членам экипажа Magic Seas покинуть его. Владеющая судном компания сообщила, что все они были спасены проходящим мимо торговым судном и должны прибыть в Джибути в понедельник.

В Stem Shipping отметили, что после нападения судно начало набирать воду и находилось под угрозой затопления. Magic Seas перевозило железо и удобрения из Китая в Турцию.