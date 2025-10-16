МИД Ирана вызвал посла Польши – возмущен "шахедом", который Сикорский показал в Британии

В Иране обвинили польского министра в "антииранских заявлениях" и "антииранском шоу"

Радослав Сикорский с дроном в Британии (Фото: x.com/sikorskiradek)

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного по делам Польши Марцина Вильчека, выразив недовольство демонстрацией иранского дрона "шахед" в британском парламенте. Об этом сказано в заявлении министерства.

Помощник министра иностранных дел Ирана Махмуд Гейдари обвинил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в "антииранских заявлениях" и сотрудничестве с "американо-сионистской группой с целью устроить антииранское шоу".

На встрече иранская сторона опровергла "безосновательные обвинения" и выразила сожаление по поводу повторения якобы стереотипных утверждений. Гейдари передал Вильчеку решительный протест МИД Ирана.

Спикер польского МИД Мачей Вевюр заявил, что беседа в иранском посольстве не была односторонней. Представитель Польши подчеркнул, что беспилотники представляют реальную угрозу для страны, а Иран якобы даже "принял к сведению" эти аргументы, передает RMF24.