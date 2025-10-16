МИД Ирана вызвал посла Польши – возмущен "шахедом", который Сикорский показал в Британии
Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного по делам Польши Марцина Вильчека, выразив недовольство демонстрацией иранского дрона "шахед" в британском парламенте. Об этом сказано в заявлении министерства.
Помощник министра иностранных дел Ирана Махмуд Гейдари обвинил министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в "антииранских заявлениях" и сотрудничестве с "американо-сионистской группой с целью устроить антииранское шоу".
На встрече иранская сторона опровергла "безосновательные обвинения" и выразила сожаление по поводу повторения якобы стереотипных утверждений. Гейдари передал Вильчеку решительный протест МИД Ирана.
Спикер польского МИД Мачей Вевюр заявил, что беседа в иранском посольстве не была односторонней. Представитель Польши подчеркнул, что беспилотники представляют реальную угрозу для страны, а Иран якобы даже "принял к сведению" эти аргументы, передает RMF24.
- 14 октября Сикорский привез иранский дрон в парламент Британии. По его словам, именно такие БпЛА Россия использует против Украины. Он призвал парламентариев к дальнейшей поддержке Киева.
- В июле разведка сообщила LIGA.net, что Иран прекратил поставки "шахедов" России, но продолжал другую помощь.
- А в августе в Иране признали сотрудничество с Россией и Китаем и заявили, что хотят предотвратить санкции ЕС.
