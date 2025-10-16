МЗС Ірану викликало посла Польщі – обурене "шахедом", який Сікорський показав у Британії

В Ірані звинуватили польського міністра в "антиіранських заявах" і "антиіранському шоу"

Радослав Сікорський із дроном у Британії (Фото: x.com/sikorskiradek)

Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, висловивши невдоволення демонстрацією іранського дрона "шахед" у британському парламенті. Про це сказано у заяві міністерства.

Помічник міністра закордонних справ Ірану Махмуд Гейдарі звинуватив міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в "антиіранських заявах" і співпраці з "американо-сіоністською групою з метою влаштувати антиіранське шоу".

На зустрічі іранська сторона спростувала "безпідставні звинувачення" й висловила жаль з приводу повторення нібито стереотипних тверджень. Гейдарі передав Вільчеку рішучий протест МЗС Ірану.

Речник польського МЗС Мачей Вевюр заявив, що бесіда в іранському посольстві не була односторонньою. Представник Польщі наголосив, що безпілотники становлять реальну загрозу для країни, а Іран нібито навіть "взяв до відома" ці аргументи, передає RMF24.