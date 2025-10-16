МЗС Ірану викликало посла Польщі – обурене "шахедом", який Сікорський показав у Британії
Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, висловивши невдоволення демонстрацією іранського дрона "шахед" у британському парламенті. Про це сказано у заяві міністерства.
Помічник міністра закордонних справ Ірану Махмуд Гейдарі звинуватив міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в "антиіранських заявах" і співпраці з "американо-сіоністською групою з метою влаштувати антиіранське шоу".
На зустрічі іранська сторона спростувала "безпідставні звинувачення" й висловила жаль з приводу повторення нібито стереотипних тверджень. Гейдарі передав Вільчеку рішучий протест МЗС Ірану.
Речник польського МЗС Мачей Вевюр заявив, що бесіда в іранському посольстві не була односторонньою. Представник Польщі наголосив, що безпілотники становлять реальну загрозу для країни, а Іран нібито навіть "взяв до відома" ці аргументи, передає RMF24.
- 14 жовтня Сікорський привіз іранський дрон до парламенту Британії. За його словами, саме такі БпЛА Росія використовує проти України. Він закликав парламентаріїв до подальшої підтримки Києва.
- У липні розвідка повідомила LIGA.net, що Іран припинив постачання "шахедів" Росії, але продовжував іншу допомогу.
- А в серпні в Ірані визнали співпрацю з Росією і Китаєм і заявили, що хочуть запобігти санкціям ЄС.
Коментарі (0)