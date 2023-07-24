МИД Литвы: После саммита НАТО в Вильнюсе Путин приободрился и пошел на эскалацию

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе придали уверенности в себе российскому диктатору Владимиру Путину и он пошел на эскалацию войны против Украины. Об этом Ландсбергис написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"После Вильнюсского саммита НАТО Путин чувствует себя достаточно приободрившимся, чтобы пойти на эскалацию, выйти из зерновой сделки, атаковать Одессу, а теперь и дунайский порт", – написал глава МИД Литвы.

Он призвал страны НАТО дать понять Путину, что Альянс будет помогать Украине до победы над Россией.

"Мы должны сделать так, чтобы наша решимость помочь Украине добиться победы и членства в НАТО была лучше понята. Время удвоить наши усилия", – заявил Ландсбергис.

Читайте также: "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.