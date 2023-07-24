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МЗС Литви: Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін підбадьорився та пішов на ескалацію

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24.07.2023, 18:28
МЗС Литви: Після саміту НАТО у Вільнюсі Путін підбадьорився та пішов на ескалацію - Фото
Габріелюс Ландсбергіс (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що результати саміту НАТО у Вільнюсі надали впевненості у собі російському диктатору Володимиру Путіну і він пішов на ескалацію війни проти України. Про це Ландсбергіс написав у Twitter.

"Після Вільнюського саміту НАТО Путін почувається досить підбадьореним, щоб піти на ескалацію, вийти з зернової угоди, атакувати Одесу, а тепер й дунайський порт", – написав глава МЗС Литви.

Він закликав країни НАТО дати зрозуміти Путіну, що Альянс буде допомагати Україні до перемоги над Росією.

"Ми повинні зробити так, щоб наша рішучість допомогти Україні здобути перемогу й членство в НАТО була краще зрозуміла. Час подвоїти наші зусилля", – заявив Ландсбергіс.

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Наталія Медведєва
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