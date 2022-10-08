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МИД Литвы: Вопрос членства Украины в НАТО – слон в комнате, которого нельзя не заметить

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2022, 15:41
МИД Литвы: Вопрос членства Украины в НАТО – слон в комнате, которого нельзя не заметить - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что членство Украины в НАТО – это "слон в комнате, которого невозможно не заметить". Об этом он сказал в интервью Укринформу.

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Литовский министр не удивился, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

"Я думаю, что многие ожидали от украинской власти чего-то подобного. Украинскую армию уже вооружают как армию НАТО, готовят как армию НАТО, поэтому остается лишь вопрос, когда она практически станет частью НАТО и когда страна станет частью Альянса. Итак, этот вопрос – слон в комнате, которого невозможно не заметить", – сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что западным политикам сейчас нужно говорить с партнерами и пытаться убедить всех, кто еще не уверен, что будущее Украины – в НАТО, а будущее НАТО – с Украиной. Глава МИД Литвы сказал, что не видит другого пути.

Комментируя поставки оружия Украине, Ландсбергис отметил, что некоторые союзники иногда утверждали, что "это оружие очень технологически сложное, чтобы обучать и тренировать украинских военных", или что оружие может быть "потеряно", "уничтожено".

"Понятно, что все эти доводы уже не работают. А если это так, я не вижу причин, почему бы Украине не предоставить все, что у нас есть? Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторю, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии", – заявил глава МИД Литвы.

  • Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.
  • Советник председателя ОП Михаил Подоляк сообщил, что с Альянсом "происходили консультации" до подписания заявки на вступление в НАТО. 
  • Президенты девяти стран Центральной и Восточной Европы 2 октября опубликовали совместное заявление, в котором призывают всех членов НАТО существенно увеличить военную помощь Украине.
Оксана Житнюк
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нато литва Габриэлюс Ландсбергис
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