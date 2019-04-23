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23.04.2019, 10:32

МИД: "Нормандская четверка" в июне вряд ли соберется

МИД: "Нормандская четверка" в июне вряд ли соберется - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

В МИД отметили, что после победы Владимира Зеленского встречи "нормандской четверки" в июне 2019 года, скорее всего, не будет

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Команда новоизбранного президента Владимир Зеленского вряд успеет быстро подготовить встречу с лидерами Германии, Франции и России, поэтому саммита "нормандской четверки" в июне скорее всего не будет. Об этом заявил директор политического департамента министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, сообщает Громадське.

"Надо работать и думать над деталями. На самом деле дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа", - отметил Макеев.

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По его мнению, нет высокой вероятности, что в первые дни президентства Зеленского состоится встреча в нормандском формате на высшем уровне.

"Встреча планировалась (Петром Порошенко, - ред.), Но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече ... Но опять же, очень много факторов надо будет учесть", -уточнил Макеев.

16 апреля Порошенко утверждал, что в июне 2019 года должна состояться встреча в нормандском формате, на которой, как он надеется, будут подписаны документы о выводе российских войск из Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, МИД, нормандская четверка, выборы-2019, алексей макеев
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