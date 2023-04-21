МИД о членстве в НАТО в контролируемых пределах: Украина не может никуда вступать частями

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис отверг возможность вступления Украины в НАТО в пределах территорий, которые она на сегодняшний день фактически контролирует. Об этом замминистра сказал в эфире телемарафона.

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По его мнению, Украина сегодня "де-факто является членом Альянса, поскольку воюет натовским оружием, использует натовскую разведывательную информацию, воюет по стандартам НАТО и армия строится по стандартам НАТО".

На вопрос, не рассматривается ли возможность вступления Украины в НАТО в пределах деоккупированных территорий, Перебийнис ответил: "Украина не может никуда вступать по частям. Украина является государством, которое имеет определенные, международно признанные границы, и, конечно, мы будем присоединяться к тем или иным организациям в международно признанных границах".

Замминистра отметил, что после истории со вступлением в НАТО Финляндии модель вступления через План действий по членству (ПДЧ) Украине "не подходит". С военной точки зрения, по мнению замминистра, Украина готова к членству "возможно больше некоторых стран-членов". "Но есть еще определенные политические требования, которые мы выполняем... Там речь идет и о борьбе с коррупцией, и о реформах структур безопасности..." – сказал чиновник.

Он считает, что Украина не должна десятилетиями ждать членства в Альянсе, это должно произойти "намного, намного быстрее".

Президент Владимир Зеленский во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что Украина не ищет альтернативы вступления в НАТО и надеется получить от Альянса на июльском саммите в Вильнюсе гарантии безопасности на период подготовки к членству.

Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе важным элементом повестки дня будет вопрос членства Украины в Альянсе.

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Вадим Ребрина

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