МИД о назначении экс-канцлера Германии в России: Плата за верность Кремлю

Герхард Шредер (фото - ЕРА)

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "платой за верность Кремлю" переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров Роснефти. Об этом написал в Twitter замглавы МИД Василий Боднар.

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Замминистра написал, что в Евросоюзе "пятая колонна" продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность.

"Плата за верность Кремлю не задержалась - Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", - говорится в сообщении Боднара.

Шредера переизбрали председателем совета директоров Роснефти на годовом собрании акционеров 5 июня. Он занимает этот пост с 2017 года. В Германии бывшего канцлера критикуют за работу на подконтрольные Кремлю концерны Роснефть и Газпром. Шредер заявляет, что это его личное дело. Экс-канцлера Германии считают близким другом президента России Владимира Путина.

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