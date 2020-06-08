МИД о назначении экс-канцлера Германии в России: Плата за верность Кремлю

В Министерстве иностранных дел Украины назвали "платой за верность Кремлю" переизбрание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера председателем совета директоров Роснефти. Об этом написал в Twitter замглавы МИД Василий Боднар.
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Замминистра написал, что в Евросоюзе "пятая колонна" продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность.
"Плата за верность Кремлю не задержалась - Шредер получает очередные дивиденды! "Пятая колонна" в ЕС продолжает проталкивать российские интересы и расшатывать европейскую солидарность", - говорится в сообщении Боднара.
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