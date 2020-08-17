МИД о катастрофе самолета МАУ: Мы не согласимся на деньги в обмен на правду

По словам замглавы МИД Евгения Енина, семьи погибших настаивают – в первую очередь, должна быть установлена ​​точная причина гибели самолета

Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах гибели самолета, чем в денежной компенсации. Об этом в интервью Иранской службе Радио Свобода заявил заместитель главы МИД Евгений Енин, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном в деле о катастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 из Тегерана в Киев, который был сбит вскоре после вылета утром 8 января 2020 года.

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Енин подчеркнул, что общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что должна быть установлена ​​точная причина гибели самолета и, в зависимости от причин катастрофы, будет обсуждаться вопрос компенсации. "Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, не моя прихоть как руководителя делегации, это – требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду", - заявил замглавы МИД.

По его словам, понимание правды поможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина.

8 января 2020-го под Тегераном разбился украинский самолет Boeing 737, погибли все пассажиры и члены экипажа.

11 января под международным давлением Иран признался, что его "непреднамеренно" сбили военные.

2 августа в МИД рассказали, что Иран будет выплачивать компенсации родственникам погибших в последнюю очередь - после завершения расследования и установления виновных.

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Наталия Медведева

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