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МИД о катастрофе самолета МАУ: Мы не согласимся на деньги в обмен на правду

17.08.2020, 23:47
МИД о катастрофе самолета МАУ: Мы не согласимся на деньги в обмен на правду - Фото
Евгений Енин (Фото: пресс-служба МИД)

По словам замглавы МИД Евгения Енина, семьи погибших настаивают – в первую очередь, должна быть установлена ​​точная причина гибели самолета

Украина больше заинтересована узнать правду об обстоятельствах гибели самолета, чем в денежной компенсации. Об этом в интервью Иранской службе Радио Свобода заявил заместитель главы МИД Евгений Енин, руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном в деле о катастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752 из Тегерана в Киев, который был сбит вскоре после вылета утром 8 января 2020 года.

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Енин подчеркнул, что общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе над Тегераном заключается в том, что должна быть установлена ​​точная причина гибели самолета и, в зависимости от причин катастрофы, будет обсуждаться вопрос компенсации. "Вопрос правды нас волнует гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, не моя прихоть как руководителя делегации, это – требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду", - заявил замглавы МИД.

По его словам, понимание правды поможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина.

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Наталия Медведева
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