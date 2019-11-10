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МИД о Мазуре: Стратегия защиты задержанного ветерана выработана

МИД о Мазуре: Стратегия защиты задержанного ветерана выработана - Фото
Игорь Мазур (Фото - Людмила Денісова - Facebook)
10.11.2019, 12:03

По информации дипломатов, сегодня прокуратура проведет процессуальные действия и суд изберет меру пресечения

В Министерстве иностранных дел заверили, что стратегия защиты задержанного в Польше ветерана АТО Игоря Мазура уже выработана. Об этом сказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает Укринформ.

По его словам, сегодня прокуратура проведет процессуальные действия и суд изберет меру пресечения.

"Стратегия защиты выработана, консулы имеют опыт защиты прав украинцев в таких делах, которые заканчивались освобождением задержанных соотечественников", - подчеркнул дипломат.

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МИД Игорь Мазур задержание
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