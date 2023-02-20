МИД о "сюрпризе" в Киеве: Перед 24 февраля будет важно присутствие главных партнеров

Заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник заявил, что украинская дипломатия готовит сюрприз, связанный с визитом высоких иностранных гостей в Киев. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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С утра 20 февраля в центральной части Киева перекрыли движение транспорта, из-за чего образовались сильные пробки.

В Сети циркулируют слухи, что это может быть связано с визитом высокопоставленного иностранного гостя в столицу.

По словам Мельника, пока стоит сохранять интригу и не забегать вперед.

"Я надеюсь, что тот сюрприз, который готовится, удастся. Важно, чтобы накануне годовщины начала большой войны мы ощутили и увидели не только поддержку на словах и солидарность, но и еще больше помощи, а также присутствие наших главных партнеров в Киеве", — сказал дипломат.

10 февраля было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.

1 февраля польское издание Dziennik сообщало, что Зеленский, возможно, приедет в Польшу встретиться с Байденом и Дудой.

В тот же день президента Владимира Зеленского спросили об этом на пресс-конференции – он ответил, что его в Польшу не приглашали.

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Дмитро Гриниченко

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