МИД об инциденте с послом в Беларуси: Будем действовать на основе взаимности

В министерстве отметили, что Беларусь игнорирует их обращения по этому вопросу

Министерство иностранных дел не получило от Беларуси ответ на ноту, которую МИД направил беларуским коллегам из-за обыска автомобиля посла Украины Игоря Кизима на украинско-беларуской границе. Об этом в МИД сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.

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Там напомнили, что после инцидента с обыском направили ноту в МИД РБ "с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников". Ответ на ноту пока не получен, отметили в ведомстве.

"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - заявили в МИД.

Вадим Ребрина

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