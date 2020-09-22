МИД об инциденте с послом в Беларуси: Будем действовать на основе взаимности
22.09.2020, 22:51
Игорь Кизим (скриншот с видео)
В министерстве отметили, что Беларусь игнорирует их обращения по этому вопросу
Министерство иностранных дел не получило от Беларуси ответ на ноту, которую МИД направил беларуским коллегам из-за обыска автомобиля посла Украины Игоря Кизима на украинско-беларуской границе. Об этом в МИД сообщили в ответ на запрос Радио Свобода.
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Там напомнили, что после инцидента с обыском направили ноту в МИД РБ "с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников". Ответ на ноту пока не получен, отметили в ведомстве.
"Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - заявили в МИД.
- 18 августа Украина впервые в истории отозвала посла из Беларуси в Киев для консультаций. Как объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба, выдача России задержанных на территории Беларуси террористов ЧВК Вагнера, несмотря на наличие всех правовых и моральных оснований передать их Украине, подорвала доверие между странами и нанесла тяжелый удар двусторонним отношениям.
- 10 сентября посол Игорь Кизим заявил, что беларуские пограничники при въезде в Беларусь в нарушение норм международного права осмотрели его автомобиль. Он назвал это провокацией. Видео инцидента.
- В беларуском пограничном ведомстве заверили, что осмотр был проведен в соответствии с требованиями закона Беларуси о госгранице, и Венские конвенции о дипсношениях нарушены не были.
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