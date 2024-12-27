МИД опроверг слова Лаврова о переговорах без Украины: Верить ему – себя не уважать

26 декабря глава МИД РФ заявил, что Франция якобы неоднократно обращалась в Россию по поводу переговоров об Украине без Украины

Георгий Тихий (Фото: МИД)

Спикер министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил на брифинге, что верить заявлениям главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова – "себя не уважать". Так он отреагировал на заявление Лаврова о якобы предложении Франции вести переговоры по войне, развязанной РФ, без участия Украины.

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26 декабря Лавров в интервью российским пропагандистам заявил, что Франция якобы неоднократно обращалась в Россию через закрытые каналы с инициативой возобновления диалога по поводу российско-украинской войны, но без участия самой Украины. Глава российского МИД также отметил, что Москва "не отказывалась от контактов" и была "готова послушать" предложения западных стран.

Тихий назвал эти заявления "очередной российской ложью", цель которой посеять раздор между Украиной и Францией, между Украиной и союзниками, между союзниками.

"Но просто надо, мне кажется, обратить внимание на то, что автор этих комментариев – это не только преступник, виновный в преступлении агрессии против Украины, но еще и патологический лжец. Это человек, который заявлял о том, что бомбардировка роддома в Мариуполе, зверства россиян в Буче – это все постановки, это фейки", – сказал спикер.

По его словам, после этих слов воспринимать любые откровения Лаврова – это "не уважать себя".