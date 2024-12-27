МЗС спростувало слова Лаврова про переговори без України: Вірити йому – себе не поважати

26 грудня глава МЗС РФ заявив, що Франція нібито неодноразово зверталася до Росії щодо переговорів про Україну без України

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив на брифінгу, що вірити заявам очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова – "себе не поважати". Так він відреагував на заяву Лаврова про нібито пропозицію Франції вести переговори щодо війни, розв'язаної РФ, без участі України.

26 грудня Лавров у інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що Франція нібито неодноразово зверталася до Росії через закриті канали з ініціативою відновлення діалогу щодо російсько-української війни, але без участі самої України. Глава російського МЗС також зазначив, що Москва "не відмовлялася від контактів" і була "готова послухати" пропозиції західних країн.

Тихий назвав ці заяви "черговою російською брехнею", мета якої посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною й союзниками, між союзниками.

"Але просто треба, мені здається, звернути увагу на те, що автор цих коментарів – це не лише злочинець, який винен у злочині агресії проти України, але ще й патологічний брехун. Це людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян у Бучі – це все постановки, це фейки", – сказав речник.

За його словами, після цих слів сприймати будь-які такі одкровення Лаврова – це "не поважати себе".