Сибіга вийшов з зали пленарних засідань ОБСЄ перед виступом Лаврова – відео
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань Організації з безпеки й співробітництва в Європі перед початком виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства й опублікувала відповідне відео.
Перед цим, наприкінці свого виступу, Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем.
Слідом за главою українського МЗС залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів. Зокрема, на кадрах видно, як зі свого місця встав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
У четвер, 5 грудня, Сибіга перебуває з офіційним візитом на Мальті. Він бере участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.
У програмі поїздки зазначалось, що очільник МЗС виступить на пленарній сесії, а також проведе низку двосторонніх переговорів.
Ключові теми перемовин – російська агресія проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, необхідність досягнення миру на основі Формули миру та поваги до Статуту Організації об’єднаних націй.
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