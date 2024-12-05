Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вийшов з зали пленарних засідань Організації з безпеки й співробітництва в Європі перед початком виступу глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства й опублікувала відповідне відео.

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Перед цим, наприкінці свого виступу, Сибіга назвав Лаврова воєнним злочинцем.

Слідом за главою українського МЗС залу залишили ще низка іноземних міністрів і дипломатів. Зокрема, на кадрах видно, як зі свого місця встав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

У четвер, 5 грудня, Сибіга перебуває з офіційним візитом на Мальті. Він бере участь у щорічному засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

У програмі поїздки зазначалось, що очільник МЗС виступить на пленарній сесії, а також проведе низку двосторонніх переговорів.

Ключові теми перемовин – російська агресія проти України, її наслідки для безпеки на просторі ОБСЄ та за його межами, необхідність досягнення миру на основі Формули миру та поваги до Статуту Організації об’єднаних націй.

27 листопада Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у тому, аби отримати від Польщі будинок генерального консульства Росії у Познані.

28 листопада очільник МЗС сказав, що концепція досягнення "миру через силу" містить чотири елементи, один з яких – повне зняття обмежень на постачання Україні озброєння.