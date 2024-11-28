Сибіга: Ми повинні силою змусити Путіна до миру

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав зупинити та змусити до миру російського диктатора Володимира Путіна. Так він у соцмережі X прокоментував масований удар РФ по Україні 28 листопада.

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Сибіга нагадав, що Росія вдарила по українській енергосистемі та спричинила перебої з електрикою у всій країні.

"Путін не хоче миру. Ми повинні силою змусити його до миру", – наголосив міністр.

Він також закликав до посилення української ППО.

"Міцність нашого повітряного щита, далекобійність і санкції проти його бойової машини", – додав Сибіга.