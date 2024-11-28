Сибига: Мы должны силой заставить Путина к миру

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал остановить и принудить к миру российского диктатора Владимира Путина. Так он в соцсети X прокомментировал массированный удар РФ по Украине 28 ноября.

Сибига напомнил, что Россия ударила по украинской энергосистеме и вызвала перебои с электричеством по всей стране.

"Путин не хочет мира. Мы должны силой заставить его к миру", – подчеркнул министр.

Он также призвал к усилению украинского ПВО.

"Прочность нашего воздушного щита, дальнобойность и санкции против его боевой машины", – добавил Сибига.