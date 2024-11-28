Сибіга назвав чотири кроки для досягнення "миру через силу"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Концепція досягнення "миру через силу" містить чотири елементи, один з яких – повне зняття обмежень на постачання Україні озброєння, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Таку думку він висловив під час панельної дискусії в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

За його словами, концепція досягнення "миру через силу" містить чіткі ключові елементи.

"По-перше, це безкомпромісне дотримання територіальної цілісності та суверенітету України. По-друге, суворе дотримання принципу "нічого про Україну без України". По-третє, запрошення України до вступу в НАТО", – сказав глава дипломатії.

Він зазначив, що четвертий пункт – це повне зняття обмежень на постачання Україні озброєння, а також на використання його для вчинення ударів по військових об’єктах на території Росії.

Сибіга заявив про важливість довгострокових рішень союзників, які дозволяють Україні здійснювати стратегічне планування, враховуючи ситуацію на полі бою та показники українського бюджету.

Глава дипломатії наголосив, що Україна нині перебуває в епіцентрі глобальних геополітичних процесів, які визначатимуть майбутній світовий порядок. Він вважає, що усвідомлення цього факту приходить до все більшої кількості країн світу.

Очільник МЗС наголосив, що Україна платить найвищу ціну за розв’язану Росією війну. За його словами, понад 1000 днів російської повномасштабної агресії є свідченням недієвості сучасної міжнародної системи та запізнілості критично важливих рішень.

Він також зауважив, що зволікання з ухваленням рішень та неспроможність наявних міжнародно-правових механізмів зупинити агресора та притягнути його до відповідальності підривають віру в здатність міжнародного права забезпечувати справедливість і безпеку.

У цьому контексті Сибіга закликав союзників переосмислити колективну стратегію оборони та перейти від політики реактивності та запізнілості до політики швидких рішучих кроків, спрямованих на досягнення миру через силу.