Сибига назвал четыре шага для достижения "мира через силу"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Концепция достижения "мира через силу" включает четыре элемента, один из которых – полное снятие ограничений на поставки Украине вооружения, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига. Такое мнение он высказал в ходе панельной дискуссии в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

По его словам, концепция достижения "мира через силу" включает в себя четкие ключевые элементы.

"Во-первых, это бескомпромиссное соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины. Во-вторых, строгое соблюдение принципа "ничего об Украине без Украины". В-третьих, приглашение Украины к вступлению в НАТО", – сказал глава дипломатии.

Он отметил, что четвертый пункт – это полное снятие ограничений на поставку Украине вооружения, а также использование его для нанесения ударов по военным объектам на территории России.

Сибига заявил о важности долгосрочных решений союзников, позволяющих Украине осуществлять стратегическое планирование, учитывая ситуацию на поле боя и показатели украинского бюджета.

Глава дипломатии подчеркнул, что Украина находится в эпицентре глобальных геополитических процессов, которые будут определять будущий мировой порядок. Он считает, что осознание этого факта приходит ко все большему количеству стран мира.

Глава МИД подчеркнул, что Украина платит самую высокую цену за развязанную Россией войну. По его словам, более 1000 дней российской полномасштабной агрессии является свидетельством недейственности современной международной системы и запоздалости критически важных решений.

Он также отметил, что промедление с принятием решений и несостоятельность существующих международно-правовых механизмов остановить агрессора и привлечь его к ответственности подрывают веру в способность международного права обеспечивать справедливость и безопасность.

В этом контексте Сибига призвал союзников переосмыслить коллективную стратегию обороны и перейти от политики реактивности и запоздалости к политике быстрых решительных шагов, направленных на достижение мира через силу.