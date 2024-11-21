Украина не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории – глава МИД
Украина "не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории" и не может быть альтернативы "миру через силу", заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время слушаний в Хельсинкской комиссии Конгресса США. Слова чиновника 19 ноября передает Голос Америки.
"Украина не примет никаких предложений, предусматривающих компромисс по поводу нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия… Мы не примем соглашения "земля в обмен на мир", – акцентировал Сибига.
Он добавил: такой мир означал бы оставление миллионов людей в руках оккупантов, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению.
Министр отметил, что "вознаграждение России территориальными достижениями" не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию.
"Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас", – заявил чиновник.
К тому же Сибига заметил, что новая ядерная доктрина РФ есть.
Относительно новой ядерной доктрины РФ Сибига отметил, что она является "не чем иным, как шантажом".
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