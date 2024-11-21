Украина не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории – глава МИД

Сибига отметил, что "вознаграждение России территориальными достижениями" не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Украина "не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории" и не может быть альтернативы "миру через силу", заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время слушаний в Хельсинкской комиссии Конгресса США. Слова чиновника 19 ноября передает Голос Америки.

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"Украина не примет никаких предложений, предусматривающих компромисс по поводу нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия… Мы не примем соглашения "земля в обмен на мир", – акцентировал Сибига.

Он добавил: такой мир означал бы оставление миллионов людей в руках оккупантов, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению.

Министр отметил, что "вознаграждение России территориальными достижениями" не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию.

"Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас", – заявил чиновник.

К тому же Сибига заметил, что новая ядерная доктрина РФ есть.

Относительно новой ядерной доктрины РФ Сибига отметил, что она является "не чем иным, как шантажом".