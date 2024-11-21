Україна не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території – голова МЗС

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Україна "не піде на жодні угоди з Москвою в обмін на території" й не може бути альтернативи "миру через силу", заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час слухань у Гельсінській комісії Конгресу США. Слова посадовця 19 листопада передає Голос Америки.

"Україна не прийме жодних пропозицій, які передбачають компроміс щодо нашого суверенітету чи територіальної цілісності. Ми не приймемо жодних ініціатив, розроблених без нашої участі… Ми не приймемо угод "земля в обмін на мир", – акцентував Сибіга.

Він додав: такий мир означав би залишення мільйонів людей у руках окупантів, що призведе до геноциду, тортур та гноблення.

Міністр зазначив, що "винагорода Росії територіальними здобутками" не відновить мир, а натомість спровокує подальшу агресію.

"Це умиротворення, а не мир. Умиротворення ніколи не працювало в минулому і не спрацює зараз", – заявив посадовець.

До того ж Сибіга зауважив, що нова ядерна доктрина РФ є.

Стосовно нової ядерної доктрини РФ Сибіга зауважив, що вона є "нічим іншим, як шантажем".