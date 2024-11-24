"Шантаж Путіна". Голова МЗС закликав дати Україні зброю, щоб збивати нову російську балістику

Голова української дипломатії вважає, що використанням нового озброєння диктатор намагається "відлякати усіх від підтримки України"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів надати України системі, здатні перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності.

За словами чиновника, використання Росією такого озброєння є "типовим шантажем", а диктатор Володимир Путін намагається "відлякати усіх від підтримки України".

Натомість вважає дипломат, українські партнери мають діяти з точністю до навпаки: "Відмовитися від шантажу, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети".

Раніше, 22 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров домовляється із західними країнами про системи ППО, котрі мають захистити Україну від нових російських ракет.