"Шантаж Путіна". Голова МЗС закликав дати Україні зброю, щоб збивати нову російську балістику
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів надати України системі, здатні перехоплювати російські балістичні ракети середньої дальності.
За словами чиновника, використання Росією такого озброєння є "типовим шантажем", а диктатор Володимир Путін намагається "відлякати усіх від підтримки України".
Натомість вважає дипломат, українські партнери мають діяти з точністю до навпаки: "Відмовитися від шантажу, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети".
Раніше, 22 листопада, президент Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров домовляється із західними країнами про системи ППО, котрі мають захистити Україну від нових російських ракет.
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- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти запустили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістичну ракету.
- Президент Зеленський тоді заявив, що за характеристиками ракета відповідає міжконтинентальній балістиці, але тривають експертизи. Ввечері російський диктатор Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру ракетою середньої дальності "Орєшнік". Це був "експериментальний", але нібито успішний запуск. Зеленський назвав це "другим кроком до ескалації" війни.
- Згодом ГУР повідомило, що росіяни вдарили системи "Кедр", підльотний час цієї ракети від місця запуску в Астраханській області до Дніпра становив 15 хвилин. Заступник начальника розвідки повідомив, що загалом у Росії може бути до 10 одиниць такої балістичної ракети.