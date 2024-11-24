"Шантаж Путина". Глава МИД призвал дать Украине оружие, чтобы сбивать новую баллистику РФ

Глава украинской дипломатии считает, что использованием нового вооружения диктатор пытается "отпугнуть всех от поддержки Украины"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров предоставить Украине систему, способную перехватывать российские баллистические ракеты средней дальности.

По словам чиновника, использование Россией такого вооружения является "типичным шантажом", а диктатор Владимир Путин пытается "отпугнуть всех от поддержки Украины".

В то же время, считает дипломат, украинские партнеры должны действовать с точностью до наоборот: "Отказаться от шантажа, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты".

Ранее, 22 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров договаривается с западными странами о системах ПВО, которые должны оградить Украину от новых российских ракет.