"Шантаж Путина". Глава МИД призвал дать Украине оружие, чтобы сбивать новую баллистику РФ
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров предоставить Украине систему, способную перехватывать российские баллистические ракеты средней дальности.
По словам чиновника, использование Россией такого вооружения является "типичным шантажом", а диктатор Владимир Путин пытается "отпугнуть всех от поддержки Украины".
В то же время, считает дипломат, украинские партнеры должны действовать с точностью до наоборот: "Отказаться от шантажа, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты".
Ранее, 22 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что министр обороны Рустем Умеров договаривается с западными странами о системах ПВО, которые должны оградить Украину от новых российских ракет.
Читайте также
- 21 ноября Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты запустили по Днепру из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистическую ракету.
- Президент Зеленский тогда заявил, что по характеристикам ракета отвечает межконтинентальной баллистике, но продолжаются экспертизы. Вечером российский диктатор Путин заявил, что Россия ударила по Днепру ракетой средней дальности "Орешник". Это был "экспериментальный", но вроде бы успешный запуск. Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны.
- Впоследствии ГУР сообщило, что россияне ударили системы "Кедр", подлетное время этой ракеты от места запуска в Астраханской области до Днепра составляло 15 минут. Заместитель начальника разведки сообщил, что всего в России может быть до 10 единиц такой баллистической ракеты.