МИД передал Никарагуа ноту протеста за встречу и "договор" с оккупантами из Крыма

Российские захватчики прибыли в Никарагуа, чтобы подписать "соглашение" о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой

Олег Николенко (Фото: Facebook чиновника)

Министерство иностранных дел 31 января передало Никарагуа официальную ноту протеста из-за приезда туда российской делегации из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Визит российских оккупантов в Никарагуа состоялся 23 января 2024 года. Они прибыли подписать соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве, а также о побратимстве между временно оккупированной Ялтой и Гранадой.

МИД отмечает, что подобные действия со стороны Никарагуа грубо нарушили суверенитет и территориальную целостность Украины, законодательство Украины, а также нормы международного права, в частности, Устав ООН.

"Автономная Республика Крым и город Севастополь являются неотделимой частью территории Украины, в отношении которой у представителей российской оккупационной администрации нет никакой правосубъектности", - заявил Николенко.

В 2020 году Никарагуа назначило "почетного консула" во временно оккупированном Крыму, проигнорировав требование Украины не делать этого. Министерство иностранных дел направило ноту протеста в Манагуа.

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