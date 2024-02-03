МЗС передало Нікарагуа ноту протесту за зустріч та "угоду" з окупантами з Криму
Міністерство закордонних справ 31 січня передало Нікарагуа офіційну ноту протесту через приїзд туди російської делегації з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
Візит російських окупантів до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року. Вони прибули, щоб підписати угоди про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.
МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.
"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - заявив Ніколенко.
- У 2020 році Нікарагуа призначило "почесного консула" в тимчасово окупованому Криму, проігнорувавши вимогу України не робити цього. Міністерство закордонних справ направило ноту протесту в Манагуа.
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