МЗС передало Нікарагуа ноту протесту за зустріч та "угоду" з окупантами з Криму

Російські загарбники прибули до Нікарагуа, щоб підписати "угоду" про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою

Олег Ніколенко (Фото: Facebook чиновника)

Міністерство закордонних справ 31 січня передало Нікарагуа офіційну ноту протесту через приїзд туди російської делегації з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Візит російських окупантів до Нікарагуа відбувся 23 січня 2024 року. Вони прибули, щоб підписати угоди про торговельно-економічне співробітництво, а також про побратимство між тимчасово окупованою Ялтою та Гранадою.

МЗС наголошує, що подібні дії зі сторони Нікарагуа грубо порушили суверенітет і територіальну цілісність України, законодавство України, а також норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Автономна Республіка Крим та місто Севастополь є невіддільною частиною території України, щодо якої представники російської окупаційної адміністрації не мають жодної правосуб’єктності", - заявив Ніколенко.

У 2020 році Нікарагуа призначило "почесного консула" в тимчасово окупованому Криму, проігнорувавши вимогу України не робити цього. Міністерство закордонних справ направило ноту протесту в Манагуа.

Читайте також: Німецький ZDF зняв пропагандистський репортаж із Маріуполя. У Кулеби вимагають пояснень