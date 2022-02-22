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МИД подал Зеленскому ходатайство о разрыве дипотношений с Россией

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 17:46
МИД подал Зеленскому ходатайство о разрыве дипотношений с Россией - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA-EFE/SOPHIA SHOVIKOVA)

Президенту Владимиру Зеленскому подали ходатайство о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в посольстве Украины в США, трансляцию которого вел МИД.

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"Сегодня ночью я подписал ходатайство на президента Украины с предложение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – сказал Кулеба.

Глава МИД считает, что это надо было делать еще в 2014 году.

Новость дополняется

Наталия Медведева
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дмитрий кулеба
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