МИД подал Зеленскому ходатайство о разрыве дипотношений с Россией

Президенту Владимиру Зеленскому подали ходатайство о разрыве Украиной дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в посольстве Украины в США, трансляцию которого вел МИД.

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"Сегодня ночью я подписал ходатайство на президента Украины с предложение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", – сказал Кулеба.

Глава МИД считает, что это надо было делать еще в 2014 году.

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Наталия Медведева

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