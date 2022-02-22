У Путина заявили, что не хотят разрывать дипломатические отношения с Украиной
22.02.2022, 12:54
Владимир Путин (фото - ЕРА)
Россия утверждает, что не хочет разрыва дипломатических отношений с Украиной. Об этом заявил на брифинге Дмитрий Песков, спикер администрации президента РФ Владимира Путина.
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Песков заявил, что разрыв дипломатических отношений с Украиной был бы "крайне нежелательным сценарием".
Спикер Кремля утверждает, что это сделает "все еще сложнее не только для государств, но и для народов".
- 21 февраля Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- Сегодня президент Владимир Зеленский рассмотрит вопрос разрыва дипломатически отношений с Россией.
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