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У Путина заявили, что не хотят разрывать дипломатические отношения с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 12:54
У Путина заявили, что не хотят разрывать дипломатические отношения с Украиной - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия утверждает, что не хочет разрыва дипломатических отношений с Украиной. Об этом заявил на брифинге Дмитрий Песков, спикер администрации президента РФ Владимира Путина.

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Песков заявил, что разрыв дипломатических отношений с Украиной был бы "крайне нежелательным сценарием".

Спикер Кремля утверждает, что это сделает "все еще сложнее не только для государств, но и для народов".

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Донбасс владимир путин дмитрий песков дипломатические отношения
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