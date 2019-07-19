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19.07.2019, 15:55

МИД приветствует резолюцию Европарламента о моряках

МИД приветствует резолюцию Европарламента о моряках - Фото
Фото: Евгений Пилипенко/LIGA.net

В своем решении новоизбранный Европарламент поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметило Министерство иностранных дел

Министерство иностранных дел отреагировало на принятую Европарламентом резолюцию, касающуюся агрессии России и украинских узников Кремля, в том числе пленных моряков. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Знаковым является то, что в своем решении новоизбранный Европарламент поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины", а также обязал Россию освободить всех украинских политзаключенных, указывает МИД.

Ведомство напомнило, что сейчас Россия незаконно удерживает более 100 украинских граждан на свой территории, а также в оккупированном Крыму и Донбассе.

Такое решение продемонстрировало солидарность Евросоюза с Украиной в борьбе против российской агрессии, отметил МИД.

Ранее ЕС призвал Россию прекратить поставки высокотехнологичных систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы своим вооруженным формированием в Донбассе.

18 июля Европарламент своей резолюцией осудил военную агрессию России против Украины в виде аннексии Крыма и оккупации Донбасса, а также призвал РФ отпустить украинских политзаключенных.

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Теги: европарламент, Россия, война, резолюция, моряки
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