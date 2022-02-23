МИД призвал украинцев немедленно уехать из России

Министерство иностранных дел призвало украинцев немедленно покинуть Россию, а также воздержаться от поездок в эту страну. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

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Отмечается, что такие рекомендации даны в связи с усилением агрессии России против Украины, которая может привести к существенному ограничению возможностей по оказанию консульских услуг в РФ.

В МИД добавили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России.

В ведомстве также напомнили контакты на случай ситуаций, когда нужно будет срочное консульское реагирование:

Посольство в РФ (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).

Генеральное консульство в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).

Генеральное консульство в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).

Консульство в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).

Консульство в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).

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Марк Сировой

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