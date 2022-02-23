МИД призвал украинцев немедленно уехать из России
Министерство иностранных дел призвало украинцев немедленно покинуть Россию, а также воздержаться от поездок в эту страну. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
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Отмечается, что такие рекомендации даны в связи с усилением агрессии России против Украины, которая может привести к существенному ограничению возможностей по оказанию консульских услуг в РФ.
В МИД добавили, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинцев в России.
В ведомстве также напомнили контакты на случай ситуаций, когда нужно будет срочное консульское реагирование:
Посольство в РФ (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: [email protected], [email protected]).
Генеральное консульство в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: [email protected]).
Генеральное консульство в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: [email protected]).
Консульство в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: [email protected]).
Консульство в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: [email protected]).
- 21 февраля президент РФ Владимир Путин решил признать "республиками" оккупированные части Донбасса и официально ввести туда российские войска.
- 22 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатически отношений с Россией по предложению МИД. У Путина говорят, что не хотят разрыва.
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