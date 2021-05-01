МИД: Санкции РФ против граждан ЕС – это еще одно доказательство продолжающейся агрессии
01.05.2021, 13:54
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)
Решение России запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию РФ является еще одним доказательством того, что Кремль продолжает вести гибридную агрессию против демократического мира. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Украина выражает солидарность с восемью гражданами ЕС, которым Россия безосновательно запретила въезд на территорию РФ", – заявили в МИД.
Там заявляют, что это решение Кремля является очередным свидетельством продолжающейся гибридной агрессии Кремля против демократического мира.
- 2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.
- 22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.
- 30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.
Читайте также: "Россия выбрала конфронтацию". Лидеры Евросоюза ответили на санкции против граждан ЕС
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии