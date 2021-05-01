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МИД: Санкции РФ против граждан ЕС – это еще одно доказательство продолжающейся агрессии

01.05.2021, 13:54
МИД: Санкции РФ против граждан ЕС – это еще одно доказательство продолжающейся агрессии - Фото
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Решение России запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию РФ является еще одним доказательством того, что Кремль продолжает вести гибридную агрессию против демократического мира. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины в Twitter.

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"Украина выражает солидарность с восемью гражданами ЕС, которым Россия безосновательно запретила въезд на территорию РФ", – заявили в МИД.

Там заявляют, что это решение Кремля является очередным свидетельством продолжающейся гибридной агрессии Кремля против демократического мира. 

  • 2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.
  • 22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.
  • 30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.

Читайте также: "Россия выбрала конфронтацию". Лидеры Евросоюза ответили на санкции против граждан ЕС

Владислав Сердюк
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Россия санкции МИД евросоюз
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