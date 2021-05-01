МИД: Санкции РФ против граждан ЕС – это еще одно доказательство продолжающейся агрессии

Решение России запретить восьми гражданам Евросоюза въезд на территорию РФ является еще одним доказательством того, что Кремль продолжает вести гибридную агрессию против демократического мира. Об этом заявила пресс-служба МИД Украины в Twitter.

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"Украина выражает солидарность с восемью гражданами ЕС, которым Россия безосновательно запретила въезд на территорию РФ", – заявили в МИД.

Там заявляют, что это решение Кремля является очередным свидетельством продолжающейся гибридной агрессии Кремля против демократического мира.

2 марта Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека.

22 марта под санкции попали глава отдела МВД по городу Аргуну, Чечня, Аюб Катаев и командир подразделения "Терек" Абузайд Висмурадов. Они ответственны за преследования сексуальным меньшинств в Чечне.

30 апреля Россия в ответ на санкции Евросоюза за преследование Навального и репрессии против представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне запретила въезд на свою территорию восьмерым чиновникам структур Евросоюза и отдельных стран ЕС, среди которых президент Европарламента.

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Владислав Сердюк

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