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В МИД хотят видеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии Ласло Кевера

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 13:31
В МИД хотят видеть справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии Ласло Кевера - Фото
Ласло Кевер (фото - ЕРА)

Глава пресс-службы украинского МИДа Олег Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.  

"Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке", – написал Николенко в Facebook. 

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Он добавил, что "...если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла". 

Накануне глава венгерского парламента Ласло Кевер заявил на местном телевидении, что критика президента Владимира Зеленского в адрес Венгрии, по его мнению, свидетельствует о "психологических проблемах" главы украинского государства.  

На Банковой отреагировали на слова Кевера и назвали его "неуважаемым недополитиком".  

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Роман Брыль
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спикер парламента психическое здоровье Венгрия МИД Украины Ласло Кевер
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