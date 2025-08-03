Сибига призвал группировку ХАМАС капитулировать и освободить заложников

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Группировка ХАМАС должна сложить оружие и освободить всех заложников, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Бесчеловечное обращение ХАМАСа с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения. Население Газы не должно продолжать страдать из-за отвратительных преступлений ХАМАСа. ХАМАС должен сложить оружие и немедленно освободить всех заложников", – написал чиновник.

В то же время, добавил он, международная гуманитарная помощь должна быть предоставлена гражданским жителям Газы как можно быстрее и в полном объеме.

По словам Сибиги, главным приоритетом в войне ХАМАС и Израиля должно быть полное прекращение огня.

В субботу, 3 августа, ХАМАС опубликовал второе видео с израильским заложником Эвиятаром Давидом: на записи мужчина выглядит худым, как скелет, и копает яму, которая, по его словам, предназначена для его собственной могилы, передает газета The Guardian. Группировка вновь подтвердила, что не сложит оружие, пока не будет провозглашено независимое палестинское государство.

Между тем премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что видео с истощенными заложниками в Газе доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об освобождении пленников, пишет медиа The Times of Israel.

Политик добавил, что после просмотра видео он "полон еще большей решимости освободить наших пленных сыновей, ликвидировать ХАМАС и обеспечить, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля".