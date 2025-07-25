Трамп заявил, что ХАМАС не хотел прекращения огня и теперь его будут "охотиться"

Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху (Фото: сеть Х премьера Израиля)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня с Израилем, и теперь лидеров группировки будут преследовать. Такое мнение он высказал журналистам на борту самолета Marine One перед визитом в Шотландию, сообщают Associated Press и Reuters.

"ХАМАС на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, что они хотят умереть. И это очень плохо. Дошло до того, что придется завершить работу", – ответил Трамп на вопрос о том, почему не удалось достичь договоренностей в четверг в Катаре.

Он добавил, что, по его мнению, теперь на членов ХАМАС будут "охотиться".

Трамп теперь считает мирное соглашение по освобождению израильских заложников маловероятным, поскольку, по его мнению, у группировки не осталось "никаких козырей" для переговоров.

Израиль и Соединенные Штаты в четверг, 24 июля, отозвали свои делегации из переговоров о прекращении огня в Катаре, спустя несколько часов после того, как ХАМАС представил свой ответ на предложение о перемирии.

Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает "альтернативные" варианты для достижения своих целей – освобождения заложников и прекращения правления ХАМАС в Газе.

ДОПОЛНЕНО В 19:30. В Министерстве иностранных дел Катара опровергли полное прекращение переговоров между Израилем и ХАМАС. В ведомстве сообщили, что Катар и Египет подтверждают, что продолжают свои усилия в посредническом процессе по сектору Газа. По мнению катарских дипломатов, остановка переговоров является нормальным процессом с учетом его сложности.