Трамп заявил, что ХАМАС не хотел прекращения огня и теперь его будут "охотиться"дополнено
Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС не хотел заключать соглашение о прекращении огня с Израилем, и теперь лидеров группировки будут преследовать. Такое мнение он высказал журналистам на борту самолета Marine One перед визитом в Шотландию, сообщают Associated Press и Reuters.
"ХАМАС на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, что они хотят умереть. И это очень плохо. Дошло до того, что придется завершить работу", – ответил Трамп на вопрос о том, почему не удалось достичь договоренностей в четверг в Катаре.
Он добавил, что, по его мнению, теперь на членов ХАМАС будут "охотиться".
Трамп теперь считает мирное соглашение по освобождению израильских заложников маловероятным, поскольку, по его мнению, у группировки не осталось "никаких козырей" для переговоров.
Израиль и Соединенные Штаты в четверг, 24 июля, отозвали свои делегации из переговоров о прекращении огня в Катаре, спустя несколько часов после того, как ХАМАС представил свой ответ на предложение о перемирии.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает "альтернативные" варианты для достижения своих целей – освобождения заложников и прекращения правления ХАМАС в Газе.
ДОПОЛНЕНО В 19:30. В Министерстве иностранных дел Катара опровергли полное прекращение переговоров между Израилем и ХАМАС. В ведомстве сообщили, что Катар и Египет подтверждают, что продолжают свои усилия в посредническом процессе по сектору Газа. По мнению катарских дипломатов, остановка переговоров является нормальным процессом с учетом его сложности.
- 21 июля двадцать пять стран, включая Великобританию, Францию, Канаду и Японию, опубликовали совместное заявление с требованием к Израилю немедленно прекратить войну в Газе и соблюдать международное право. Среди подписантов нет Германии и США.
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