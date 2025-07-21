25 стран призвали Израиль немедленно прекратить войну в Газе, он отверг заявление

Среди подписантов обращения нет Германии и США

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Двадцать пять стран, включая Великобританию, Францию, Канаду и Японию опубликовали совместное заявление с требованием к Израилю немедленно прекратить войну в Газе и соблюдать международное право.

Документ подписан министрами иностранных дел стран-участниц, а также комиссаром ЕС по вопросам равенства.

"Мы, подписанты, объединяемся с простым неотложным посланием: война в Газе должна закончиться сейчас", – говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что страдания гражданского населения в секторе Газа достигли беспрецедентных масштабов.

"Модель оказания помощи, используемая израильским правительством, опасна, подпитывает нестабильность и лишает жителей сектора Газа человеческого достоинства. Мы осуждаем капельное распределение помощи и бесчеловечные убийства мирных жителей, включая детей, которые стремятся удовлетворить свои самые основные потребности в воде и еде", – говорится в документе.

Страны призвали Израиль выполнять свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, снять ограничения на гуманитарную помощь и прекратить огонь.

Подписанты добавили, что готовы предпринять шаги для поддержания политического пути к миру в регионе.

Среди подписантов обращения нет США и Германии, которые являются крупнейшими союзниками Израиля.

ОБНОВЛЕНО В 19:55. Израиль отверг совместное заявление группы стран, назвал его "оторванным от реальности и посылающим неправильный сигнал ХАМАСу".

"Все заявления и все претензии должны быть адресованы единственной стороне, ответственной за отсутствие соглашения об освобождении заложников и прекращении огня: ХАМАС, который начал эту войну и продолжает ее", – говорится в ответе министерства иностранных дел Израиля.

В дипломатическом ведомстве добавили, что "в деликатные моменты продолжающихся переговоров лучше избегать заявлений такого рода".