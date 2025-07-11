ЕС рассматривает приостановку контактов с Израилем из-за кризиса в Газе
Европейский союз обсуждает планы по полной приостановке действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое предусматривает тесные связи в торговле и других сферах сотрудничества, из-за войны в Газе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект Европейской службы внешних действий.
В документе, с которым ознакомилось издание, представлен ряд вариантов ограничительных мер, в том числе полная или частичная приостановка действия Соглашения.
Альтернативные предложения включают запрет Израилю на участие в программах ЕС для студентов и ученых или ограничение технического сотрудничества и меморандумов о взаимопонимании.
Ранее в докладе Европейской службы внешних действий было установлено, что "существуют признаки того, что Израиль нарушает свои обязательства в области прав человека в соответствии со статьей 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем".
"В ответ на террористические атаки 7 октября 2023 года Израиль начал интенсивную военную кампанию, которая предусматривала применение оружия широкого поражения в густонаселенных районах, а также строгие ограничения на въезд и распределение товаров и услуг первой необходимости в секторе Газа", – говорится в оценке.
Документ будет обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС на саммите во вторник, 15 июля.
- 5 мая кабинет премьер-министра Нетаньяху проголосовал за усиление наступления против ХАМАС в Газе, вплоть до захвата всего анклава и удержания его территорий.
- 19 мая Израиль заявил о частичное снятие блокады сектора Газа и обратился в ООН с просьбой возобновить поставки гуманитарной помощи. Одновременно израильские военные объявили о начале "масштабных наземных операций" на всей территории анклава.
- 2 июля Трамп заявил, что Израиль согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа.
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