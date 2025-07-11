ЕС рассматривает приостановку контактов с Израилем из-за кризиса в Газе

Газа (Иллюстративное фото: EPA)

Европейский союз обсуждает планы по полной приостановке действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, которое предусматривает тесные связи в торговле и других сферах сотрудничества, из-за войны в Газе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект Европейской службы внешних действий.

В документе, с которым ознакомилось издание, представлен ряд вариантов ограничительных мер, в том числе полная или частичная приостановка действия Соглашения.

Альтернативные предложения включают запрет Израилю на участие в программах ЕС для студентов и ученых или ограничение технического сотрудничества и меморандумов о взаимопонимании.

Ранее в докладе Европейской службы внешних действий было установлено, что "существуют признаки того, что Израиль нарушает свои обязательства в области прав человека в соответствии со статьей 2 Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем".

"В ответ на террористические атаки 7 октября 2023 года Израиль начал интенсивную военную кампанию, которая предусматривала применение оружия широкого поражения в густонаселенных районах, а также строгие ограничения на въезд и распределение товаров и услуг первой необходимости в секторе Газа", – говорится в оценке.

Документ будет обсуждаться министрами иностранных дел стран ЕС на саммите во вторник, 15 июля.