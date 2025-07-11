ЄС розглядає можливість призупинення зв'язків з Ізраїлем через кризу в Газі

Газа (Ілюстративне фото: EPA)

Євросоюз обговорює плани повного призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, яка передбачає тісні зв'язки у торгівлі та інших сферах співпраці, через війну у Газі. Про це повідомляє Politico з посиланням на проєкт Європейської служби зовнішніх дій.

У документі, з яким ознайомилося видання, представлена низка варіантів обмежувальних заходів, зокрема повне або часткове призупинення дії Угоди.

Альтернативні пропозиції включають заборону Ізраїлю на участь у програмах ЄС для студентів та науковців або обмеження технічної співпраці та меморандумів про взаєморозуміння.

Раніше у звіті Європейської служби зовнішніх дій було визначено, що "є ознаки того, що Ізраїль порушує свої зобов’язання щодо прав людини згідно зі статтею 2 Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем".

"У відповідь на терористичні атаки 7 жовтня 2023 року Ізраїль розпочав інтенсивну військову кампанію, що передбачала застосування зброї широкого радіуса дії в густонаселених районах, а також суворі обмеження на в'їзд та розподіл товарів і послуг першої потреби в Газі", – йдеться в оцінці.

Документ обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на саміті у вівторок, 15 липня.