ЄС розглядає можливість призупинення зв'язків з Ізраїлем через кризу в Газі
Євросоюз обговорює плани повного призупинення дії Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем, яка передбачає тісні зв'язки у торгівлі та інших сферах співпраці, через війну у Газі. Про це повідомляє Politico з посиланням на проєкт Європейської служби зовнішніх дій.
У документі, з яким ознайомилося видання, представлена низка варіантів обмежувальних заходів, зокрема повне або часткове призупинення дії Угоди.
Альтернативні пропозиції включають заборону Ізраїлю на участь у програмах ЄС для студентів та науковців або обмеження технічної співпраці та меморандумів про взаєморозуміння.
Раніше у звіті Європейської служби зовнішніх дій було визначено, що "є ознаки того, що Ізраїль порушує свої зобов’язання щодо прав людини згідно зі статтею 2 Угоди про асоціацію між ЄС та Ізраїлем".
"У відповідь на терористичні атаки 7 жовтня 2023 року Ізраїль розпочав інтенсивну військову кампанію, що передбачала застосування зброї широкого радіуса дії в густонаселених районах, а також суворі обмеження на в'їзд та розподіл товарів і послуг першої потреби в Газі", – йдеться в оцінці.
Документ обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на саміті у вівторок, 15 липня.
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