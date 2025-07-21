25 країн закликали Ізраїль негайно припинити війну у Газі, він відкинув заяву

Серед підписантів звернення немає Німеччини та США

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Двадцять п'ять країн, включно з Великою Британією, Францією, Канадою та Японією опублікували спільну заяву з вимогою до Ізраїлю негайно припинити війну в Газі та дотримуватися міжнародного права.

Документ підписаний міністрами закордонних справ країн-учасниць, а також комісаром ЄС з питань рівності.

"Ми, підписанти, об’єднуємося з простим терміновим посланням: війна в Газі має закінчитися зараз", – йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що страждання цивільного населення в Газі досягли нових масштабів.

"Модель надання допомоги, яку використовує ізраїльський уряд, є небезпечною, підживлює нестабільність і позбавляє жителів Гази людської гідності. Ми засуджуємо крапельне розповсюдження допомоги та нелюдські вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, які прагнуть задовольнити свої найбазовіші потреби у воді та їжі", – повідомляє документ.

Країни закликали Ізраїль виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, зняти обмеження на гуманітарну допомогу та припинити вогонь.

Підписанти додали, що готові вжити заходів для підтримки політичного шляху до миру в регіоні.

Серед підписантів звернення немає США та Німеччини, які є найбільшими союзниками Ізраїлю.

ОНОВЛЕНО О 19: 55. Ізраїль відкинув спільну заяву групи країн, назвав її такою, що "відірвана від реальності та посилає неправильний сигнал ХАМАСу".

"Усі заяви та всі претензії мають бути адресовані єдиній стороні, відповідальній за відсутність угоди про звільнення заручників та припинення вогню: ХАМАСу, який розпочав цю війну та продовжує її", – йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

У дипломатичному відомстві додали, що "у делікатні моменти переговорів, що тривають, краще уникати заяв такого роду".