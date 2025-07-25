Трамп заявив, що ХАМАС не хотів припинення вогню і тепер на нього "полюватимуть"

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: мережа Х прем'єра Ізраїлю)

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС не хотів укладати угоду про припинення вогню із Ізраїлем і тепер лідерів угрупування будуть переслідувати. Таку думку він висловив журналістам на борту літака Marine One перед візитом до Шотландії, повідомляють Associated Press та Reuters.

"ХАМАС насправді не хотів укладати угоду. Я думаю, що вони хочуть померти. І це дуже погано. Дійшло до того, що доведеться завершити роботу", – відповів Трамп на питання, чому не вдалося досягнути домовленостей у четвер в Катарі.

Він додав, що, на його думку, на членів ХАМАС тепер "полюватимуть".

Трамп тепер вважає мирну угоду щодо ізраїльських заручників малоймовірною, адже, на його думку, в угрупування не залишилося "жодних козирів" для переговорів.

Ізраїль та Сполучені Штати у четвер, 24 липня, відкликали свої делегації з переговорів про припинення вогню в Катарі, через кілька годин після того, як ХАМАС подав свою відповідь на пропозицію щодо перемир'я.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль розглядає "альтернативні" варіанти для досягнення своїх цілей – повернення заручників та покладання кінця правлінню ХАМАС у Газі.

ДОПОВНЕНО О 19:30. В Міністерстві закордонних справ Катару спростували повне припинення переговорів між Ізраїлем та ХАМАС. У відомстві повідомили, що Катар та Єгипет підтверджують, що продовжують свої зусилля у посередницькому процесі щодо сектору Газа. На думку катарських дипломатів, призупинення переговорів є нормальним процесом з урахуванням його складності.