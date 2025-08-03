Сибіга закликав угрупування ХАМАС капітулювати й звільнити заручників

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Угрупування ХАМАС має скласти зброю та звільнити усіх заручників, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Нелюдське поводження ХАМАСу з ізраїльськими заручниками заслуговує на найрішучіше засудження. Населення Гази не повинно продовжувати страждати через огидні злочини ХАМАСу. ХАМАС повинен скласти зброю і негайно звільнити всіх заручників", – написав посадовець.

Водночас, додав він, міжнародна гуманітарна допомога повинна бути надана цивільним жителям Гази якнайшвидше і в повному обсязі.

За словами Сибіги, головним пріоритетом у війні ХАМАС та Ізраїлю має бути повне припинення вогню.

У суботу, 2 серпня, ХАМАС опублікував друге відео з ізраїльським заручником Евіятаром Давидом: на записі чоловік виглядає худим, як скелет, і копає яму, котра, за його словами, призначена для його власної могили, передає газета The Guardian. Угрупування знову підтвердило, що не складе зброю, поки не буде проголошено незалежну палестинську державу.

Уже наступного дня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що відео з виснаженими заручниками у Газі доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення бранців, пише медіа The Times of Israel

Політик додав, що після перегляду відео він "сповнений ще більшою рішучістю звільнити наших полонених синів, ліквідувати ХАМАС і забезпечити, щоб Газа ніколи більше не становила загрози для Ізраїлю".