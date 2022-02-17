МИД Великобритании подсветил свое здание в цвета флага Украины – фото

Министерство иностранных дел Великобритании подсветило свое здание цветами флага Украины. Об этом Форин-офис сообщил в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ведомстве ответили, что сделали это в знак солидарности с украинским народом. Посольство Украины в Лондоне поблагодарило британских дипломатов в комментариях.

"Спасибо за всю эту поддержку! Для нас это многое значит!" – говорится в ответе украинской стороны.

Читайте также: Слова России об отводе войск были ложью, РФ перебросила к Украине еще 7000 – Белый дом

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Будет ли новое вторжение: главное – хроника

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.