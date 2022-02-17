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МИД Великобритании подсветил свое здание в цвета флага Украины – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2022, 07:59
МИД Великобритании подсветил свое здание в цвета флага Украины – фото - Фото
МИД Великобритании (Фото - FCDOGovUK, Twitter)

Министерство иностранных дел Великобритании подсветило свое здание цветами флага Украины. Об этом Форин-офис сообщил в Twitter.

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В ведомстве ответили, что сделали это в знак солидарности с украинским народом. Посольство Украины в Лондоне поблагодарило британских дипломатов в комментариях.

"Спасибо за всю эту поддержку! Для нас это многое значит!" – говорится в ответе украинской стороны.

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МИД Великобритании подсветил свое здание в цвета флага Украины – фото

МИД Великобритании подсветил свое здание в цвета флага Украины – фото

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Марк Сировой
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