МИД Великобритании подсветил свое здание в цвета флага Украины – фото
17.02.2022, 07:59
МИД Великобритании (Фото - FCDOGovUK, Twitter)
Министерство иностранных дел Великобритании подсветило свое здание цветами флага Украины. Об этом Форин-офис сообщил в Twitter.
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В ведомстве ответили, что сделали это в знак солидарности с украинским народом. Посольство Украины в Лондоне поблагодарило британских дипломатов в комментариях.
"Спасибо за всю эту поддержку! Для нас это многое значит!" – говорится в ответе украинской стороны.
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- Вчера в Украине отмечали День единства. Президент Владимир Зеленский назначил его на дату, которую некоторые СМИ называли днем возможного вторжения России.
- Британия оказывает поддержку Украине на фоне российской угрозы, в частности поставляет летальное оружие.
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