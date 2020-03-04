МИД возглавит Кулеба. Пристайко будет вице-премьером по евроинтеграции

Вадим Пристайко (Фото: Clemens Bilan/EPA)

В новом правительстве Вадим Пристайко займёт должность вице-премьера по евроинтеграции. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три нардепа от Слуги народа после заседании фракции с президентом.

В то же время министром иностранных дел планируется назначить нынешнего вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебу.

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На вчерашнем заседании фракции СН президент Владимир Зеленский и потенциальный премьер Денис Шмыгаль предлагали назначить Кулебу на объединенной должности вице-премьера по евроинтеграции и министра иностранных дел, а Пристайко уволить из правительства.

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