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МИД возглавит Кулеба. Пристайко будет вице-премьером по евроинтеграции

МИД возглавит Кулеба. Пристайко будет вице-премьером по евроинтеграции - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Clemens Bilan/EPA)
04.03.2020, 16:23

Министра иностранных дел Вадима Пристайко не уволят из Кабмина, как это предлагал президент Владимир Зеленский на заседании фракции Слуги народа

В новом правительстве Вадим Пристайко займёт должность вице-премьера по евроинтеграции.  Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили три нардепа от Слуги народа после заседании фракции с президентом.

В то же время министром иностранных дел планируется назначить нынешнего вице-премьера по евроинтеграции Дмитрия Кулебу.

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На вчерашнем заседании фракции СН президент Владимир Зеленский и потенциальный премьер Денис Шмыгаль предлагали назначить Кулебу на объединенной должности вице-премьера по евроинтеграции и министра иностранных дел, а Пристайко уволить из правительства.

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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